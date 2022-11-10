شكرا لقرائتكم مهرجان الإذاعة والتلفزيون فرصة ثمينة ومنصة واعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشَّن معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس الأربعاء، انطلاقة أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل” الذي يُعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس وتحتضنه الرياض استثنائيًّا لمدة أربعة أيام، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون واتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو)، بالإضافة إلى تدشين معرض مستقبل الإعلام بحضور أكثر من 15 ألف مشارك، وألف إعلامي من مختلف دول العالم، و200 شركة إنتاج، يمثِّلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.

مبادرة منتج

وأعلن الدكتور القصبي – خلال كلمته الافتتاحية – إطلاقَ المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية “منتج” لتحفيز الإبداع والمبدعين، والارتقاء بصناعة الإعلام ووسائله المتطورة التقنية وصولاً لإعلام عربي ينافس عالميًّا.

وأوضح معاليه، أن المهرجان يمثِّل فرصة ثمينة ومنصة واعدة للتشاور والتعارف وتنسيق الجهود ومواجهة التحديات لصناعة إعلام عربي جديد مؤثر بمحتوى يليق بقيمنا وعاداتنا ومتطلبات مجتمعاتنا، لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتاريخه الممتد لأكثر من 40 عامًا يمثِّل فرصة للاحتفاء بالمبدعين وصقل مواهبهم.

صناعة إعلامية محترفة

وأشار معالي وزير الإعلام المكلَّف إلى أنه قد حان الوقت لتتضافر الجهود العربية للوصول إلى صناعة إعلامية محترفة متطورة تساعد على إيصال رسالة العالم العربي بطريقة مرنة ومؤثرة وفاعلة، معرباً عن تمنياته بنجاح المهرجان والخروج بمخرجات ترتقي لتطلعات قياداتنا وشعوبنا وتليق بمتطلبات الساعة.

وكرَّمَ الدكتور القصبي – خلال حفل الافتتاح – بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي، عدداً من رواد صناعة الإعلام والسينما العربية نظير إسهاماتهم الفعَّالة في إثراء المحتوى الإعلامي والفني بالعالم العربي، بالإضافة إلى تكريم عدد من ضيوف شرف المهرجان؛ تقديراً لمسيرتهم الحافلة في إثراء العالم العربي بالأعمال المميزة، واختتم الحفل بفقرة فنية.

30 ورشة عمل

ويشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة تناقش فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ، كذلك ورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات التي سيناقشها المهرجان على مدار أربعة أيام، كما سيتم تتويج الأعمال الفائزة بجوائز المسابقات التلفزيونية والإذاعية البالغ عددها 60 جائزة ما بين ذهبية وفضية بالتزامن مع معرض مستقبل الإعلام (FOMEX) خلال المدة 10 – 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه أكثرُ من 200 مؤسسة من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنِّعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزوِّدي الخدمات.