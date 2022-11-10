شكرا لقرائتكم خبر العدل تعرف بالمحكمة الافتراضية في مؤتمر Gartner بإسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة العدل تجربة التحول الرقمي لقضاء التنفيذ بمشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ، ضمن معرض «السعودية الرقمية» الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض Gartner لتقنية المعلومات المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقدم وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ سلمان العتيبي خلال المؤتمر عرضا بعنوان «مستقبل أنظمة العدل الالكترونية: تجربة المملكة في قضاء التنفيذ»، استعرض خلاله آخر المستجدات الرقمية في التنفيذ. وتطرق إلى المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أخيرا، بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، ودعم بيئة قطاع الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتعزيز تنافسية المملكة.

وأوضح أن المحكمة الافتراضية للتنفيذ، هي بنية رقمية تضمن تدقيق الطلب وإحالته بشكل آلي دون أي تدخل بشري، وإصدار ورفع الإجراءات بشكل آلي تحت إشراف قضائي، وإطلاع المستفيد على جميع الإجراءات التنفيذية من خلال البوابة ولوحة المعلومات.