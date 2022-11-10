شكرا لقرائتكم خبر جامعة المؤسس الخامسة عالميا بمؤشر مبادرات المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الجامعات الملتزمة بالعمل المناخي، بحسب تصنيف مؤسسة التايمز لتأثير الجامعات العالمية لعام 2022م، وذلك وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الإيجابي.

وأكد مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مازن عسيري، أن تحقيق الجامعة مرتبة متقدمة في التصنيف يكشف اهتمام الجامعة بمجال الأبحاث المناخية والتغير المناخي ودراسات تقييم الأثر محليا وعالميا، وتطوير نموذج مناخي متميز بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأفاد بأن المركز ينشئ قاعدة بيانات مناخية على مستوى المملكة، من خلال استخدام أساليب التنبؤ المناخي قصيرة وطويلة المدى، مع تقييم إسقاطات نماذج التغير المناخي وتأثيراتها على المملكة، حيث يعمل ذلك على محاكاة المناخ المستقبلي لفهم التغير المناخي بصورة أوضح، وتقييم أثر ذلك على عدد من العناصر، مثل الأمطار ودرجات الحرارة على المستويين المحلي والإقليمي.