تدريب في 11 تخصصا بديوان المظالم

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وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين فرص التدرب في تخصصات: الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، تقنية المعلومات، المكتبات، الموارد البشرية، المحاسبة، المالية، وإدارة الأعمال، من خلال التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبين للمتقدم، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة. ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى تعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم، بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بـ 11 تخصصا بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع المناطق، ابتداء من الاثنين المقبل وحتى نهاية عمل يوم الخميس 7 / 5 / 1444هـ، لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين فرص التدرب في تخصصات: الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، تقنية المعلومات، المكتبات، الموارد البشرية، المحاسبة، المالية، وإدارة الأعمال، من خلال التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبين للمتقدم، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة. ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى تعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري.

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