أبوبكر يقود تشكيلة الكاميرون فى مونديال قطر

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أعلن مدرب المنتخب الكاميروني ريغبورت سونج، القائمة الرسمية التي يخوض بها منافسات كأس العالم في قطر 2022 المحدد له الإقامة فى الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد محترف النصر أبو بكر، وانضمام حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ديفيس ايباسي، ومدافع الطائي كولينز فاي.

ويشار إلي أن الكاميرون تقع فى المجموعة السابعة مع كل من البرازيل، سويسرا وصربيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا – ديفيز إيباسي – سيمون

الدفاع: كولينز فاي – إنزو إيبوسي – جيان كاستيليتو – أوليفز مبايزو – نيكولاس نكولولو – كريستوفر ووه – تولو نوهو

الوسط: صامويل جويه – مارتن هونجالا – جايل أوندوا – أندريه أنيجيسا – بيير كوندي – أوليفيه نتشام – جيروم مبيكيلي

الهجوم: تشوبو موتينج – فينسنت أبو بكر – جيان بيير نسامي – توكو إيكامبي – مومي نجامالو – كريستيان باسوجوج – بريان مبيومو – جورج نكودو – سويبو مارو



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Source akhbaar24

