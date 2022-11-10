بايدن: تصويت انتخابات الكونغرس شهد معدلا تاريخيا وسأمنع عودة ترامب للبيت الأبيض

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس شهد معدلا تاريخيا، وأن الانتخابات لم تشهد أي تدخل في آليتها أو نتائجها.

وقال بايدن: “عمال الدوائر الانتخابية والناخبون وأعضاء اللجان الانتخابية قاموا بعملهم دون أي تدخل من أي جهة على الإطلاق”.

وأضاف بايدن، الانتخابات النصفية بمثابة يوم جيد للديمقراطية في الولايات المتحدة، الإقبال على التصويت شهد معدلا تاريخيا، الأمريكيون بعثوا رسالة مفادها أنهم يريدون حماية الديمقراطية وحرية الاختيار.

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله إزاء موقف الرأي العام الأمريكي بشأن ما حققته إدارته، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها أدت إلى استحداث 10 ملايين وظيفة جديدة وهذا “رقم تاريخي”، مشيرا الى أن “أغلبية الشعب الأمريكي يدعمون أجندتي الاقتصادية وأثق تماما أن سياساتي تؤتي أكلها وأن علينا التمسك بها”.

وأضاف: “سأواصل العمل على تحسين حياة المواطنين ولا يمكنني التحكم بما سيفعله الجمهوريون”، مشيرا أنه ينوي الترشح للرئاسة مجددادون استعجال في اتخاذ القرار بهذا الشأن”.

وشدد بايدن على أنه سيعمل على عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

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Source almnatiq

