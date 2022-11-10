“الغذاء والدواء” ترد على المتداول حول العسل: نضع اشتراطات مشددة قبل استيراده

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أكّدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، أنها تضع اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده واعتماد منشآت التصدير.

وأوضحت في بيان رداً على المتداول، أنها تجري كل التحاليل اللازمة لعيّنات العسل المستورد والمحلي للتأكّد من سلامته.

وتفصيلا قالت الهيئة في بيانها اليوم : اشارة الى ما تم تداوله مؤخرا عن اجازة مختبرات الهيئة للعسل المستورد توضح “الغذاء والدواء” ان اللائحة الفنية السعودية الخاصة بعسل النحل تمنع تسمية اي منتج عسل ما لم يحقق المتطلبات والتي تتوافق مع المتطلبات العالمية وتغطي جميع أشكال العسل وانواعه.

وتابعت الهيئة : تؤكد الهيئة أنها تطبق اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده منها اعتماد منشآت التصدير وتجري الهيئة كافة التحاليل اللازمة لعينات العسل سواء المستورد او المحلي في مختبراتها بشكل دوري اضافة الى برامج الرصد للتأكد من المواصفات.

وأضافت : كما ان جميع مختبرات الهيئة التي تجري التحاليل حاصلة على اعتماد لجودة المختبرات الخاصة بالفحص والمعايرة .

واختتمت الهيئة بقولها : تعد جميع طرق التحليل المتبعة متوافقة مع ما هو معتمد من قبل المنظمة الدولية للمعايرة والهيئة على اطلاع دائم الأبحاث المنشورة وتقيم الطرق الحديثة بشكل دوري.

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Source almnatiq

