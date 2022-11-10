ابتهاجاً بتأسيسها.. “بوليفارد سيتي” تنظم احتفالاً لافتاً بمناسبة إطلاق شركة “سير” (فيديو)

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شهدت منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم أمس (الأربعاء) احتفالاً لافتاً بمزيج من الفخر والتباهي، على وقع إطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والمتمثلة في شركة ” سير”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأ الاحتفال، الذي انطلق في الساعة العاشرة مساءً، بعروض جوية لطائرات الدرونز، والتي من المتوقع أن تسجل أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس الشهيرة، ويهدف الاحتفال إلى تعريف الزوار بشركة” سير” الوليدة، التي تأسست لتتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المتوقع أن تجذب الشركة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، فيما ستصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها 30 ألف وظيفة بحلول عام 2034.

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Source akhbaar24

