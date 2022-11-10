كأس كاراباو.. ليفربول ينجو بركلات الترجيح.. وآرسنال يودع مبكرًا كأس كاراباو

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صعد نادي ليفربول إلى الدور التالي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو” للموسم الحالي 2022-2023، بعد فوزه على ديربي كاونتي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الدور الثالث بالتعادل السلبي.

انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي ما ساهم في ذهاب كلاهما إلى ركلات الترجيح لحسم التأهل في المباراة التي شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب وغياب نجوم الفريق البارزين مثل المصرى محمد صلاح وتياجو ألكانتار.

وفى الشأن ذاته، ودع نادي أرسنال منافسات البطولة بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام برايتون، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم الأربعاء والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من داني ويلبيك (ضربة جزاء)، كاورو ميتوما، ولامبتي، في الدقائق 27، 58، و71 على التوالي، لصالح فريق برايتون، بينما سجل هدف أرسنال إدواردو نيكيتاه في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

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Source akhbaar24

