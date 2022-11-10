الهلال الأحمر يرصد مخالفات إعاقة الطريق - #عاجل

يرتقب أن تتولى فرق الهلال الأحمر السعودي، رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لمركبات الإسعاف عبر المركبات ذاتها.

ووفقا لتصريح مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فإن هناك توجهًا للأمن العام بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر لفرض غرامة على المركبات التي تعرقل مرور سيارات الإسعاف والطوارئ، لافتا إلى أن فرض العقوبات تجاه المخالفين والمعرقلين لسيارات الإسعاف، سيحد من تجاوز البعض، الذين لا يتقيدون بالأنظمة.

جاء ذلك خلال كلمة للفريق البسامي، في الجلسة الحوارية ضمن المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ، والذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجمعية الجغرافية السعودية في مدينة الرياض.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في المرور، فإن قطع الإشارة لأجل سيارات «الطوارئ»، لا تعد مخالفة مرورية ولا تسجل على قائد المركبة، إذ إن كاميرات ساهر المثبتة في الإشارات المرورية لا تسجل مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء على المركبات عندما تفسح الطريق لعبور سيارات الإسعاف أو الطوارئ للدفاع المدني وغيرها من نداءات الإغاثة، شرط أن يكون وقوفه أمام سيارة الطوارئ وفي ذات المسار، معتبرين أن غير هذا التعامل مع سيارات الطوارئ مخالفة.