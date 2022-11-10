4 مناطق جنوبية الأقل استهلاكا للمياه - #عاجل

وانخفضت طلبات المياه للأغراض الحضرية في المملكة العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ إجمالي طلبات المياه لتلك الأغراض 3556 م³ مقابل 3629 العام الماضي، في وقت ارتفع عدد الآبار إلى 8819 مقابل 8725 في 2020، وبلغ إجمالي أطوال أنابيب شبكات المياه 126.440.04، وعدد التوصيلات المنزلية الخاصة بالمياه 2.408.603.
وكشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة استحواذ الأغراض الزراعية على النصيب الأكبر من طلبات المياه، حيث بلغ إجمالي الطلب على المياه للأغراض الزراعية 11.4 مليار م³، وحلت طلبات المياه للأغراض الحضرية ثانيا بـ3.556 ملايين م³ طلب، والأغراض الصناعية لطلبات المياه ثالثا بـ628 مليون م³، وتصدرت منطقة الرياض إجمالي كميات المياه الموزعة للأغراض الحضرية بـ1.126.030.238 م³، ومكة المكرمة ثانيا بـ831.766.167 م³، وبلغ إجمالي كميات المياه الموزعة لمدن ومحافظات المملكة من المياه المحلاة 2.305.212.990 م³، ومن المياه الجوفية الموزعة 1.138.755.592 م³.
وبلغ معدل الاستهلاك الكلي من المياه في مناطق المملكة العام الماضي 278 لترا للفرد يوميا، وتصدرت منطقة الرياض استهلاك الفرد اليومي من المياه العام الماضي، حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي 348 لترا، وحلت الشرقية ثانيا بـ342 لترا، وتساوت المدينة المنورة والقصيم ثالثا بـ311 لترا، ومكة المكرمة رابعا بـ246 لترا، وحائل خامسا بـ243 لترا.
استهلاك المياه
انخفاض طلبات المياه للأغراض الحضرية
الأغراض الزراعية، تتصدر طلبات المياه
رباعي الجنوب الأقل استهلاك يومي
ارتفاع الآبار 8819
2.305 مليار م³ مياه موزعة
1.138 مليار م³ مياه جوفية موزعة
278 لترا معدل الاستهلاك الكلي
الأكثر متوسط استهلاك يومي
الرياض: 348 لترا
الشرقية: 342 لترا
المدينة والشرقية: 311 لترا
مكة: 246 لترا
حائل: 243 لترا
الأقل معدل استهلاك يومي
عسير: 127 لترا
نجران: 148 لترا
جازان: 182 لترا
تبوك: 202 لتر
الباحة: 204 لترات
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