شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن عن أولى مبارياته الودية في معسكر دبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة، عن أولى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خلال معسكره المقام حاليًا في دبي بالإمارات.

اتحاد جدة يواجه الفيحاء وديًا في دبي



وأعلن العميد، عن مواجهة فريق الفيحاء السعودي، وذلك على ملعب زعيبل بنادي الوصل، في أولى التجارب الودية خلال معسكر دبي المقام حاليًا، أثناء فترة توقف دوري روشن السعودي.

ويتوقف دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، بسبب استعدادات المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لنهائيات كأس العالم.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، في البطولة المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

اتحاد جدة يكتمل صفوفه بعودة شراحيلي



وشهدت تدريبات اتحاد جدة اكتمال صفوف الفريق لأول مرة هذا الموسم، بعودة المدافع أحمد شراحيلي، الذي غاب عن الملاعب منذ مباراة الرائد بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بسبب الإصابة.

كما انتظم جناح الفريق عبدالعزيز البيشي في تدريبات الفريق لأول، بعد غياب منذ بداية الموسم، حيث كان قد خضع لعملية جراحية لتنظيف الركبة خلال الإجازة الصيفية.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.