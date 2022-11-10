شكرا لقرائتكم منح أول ترخيص لجمعية أيتام بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، بمنح أول ترخيص لجمعية أيتام يُسمح لها بالعمل ومزاولة النشاط خارج المملكة، والتي تسلمها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.

شراكة إستراتيجية

وأكد الأمير تركي أن الشراكة الإستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية “بناء” لرعاية الأيتام تأتي في إطار تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، والذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

من ناحيته، لفت المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان، عبدالله الربيعة، إلى أن التوجيهات جاءت بدعم المركز شراكات مع القطاعات غير الربحية، وجاء ترخيص مؤسسة بناء الخيري لرعاية الأيتام خارج المملكة لتعزيز التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما أوضح مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام، عبدالله الخالدي، أن مركز الملك سلمان حريص على عقد شراكات إستراتيجية للتوسع في رعاية الأيتام في خارج المملكة؛ بهدف نقل خبراتها وإطلاق مبادرات للاستفادة من تطوير والتحسين وفقًا لتوجيهات القيادة الحكومية.

جوائز عديدة

يذكر أن جمعية “بناء” لرعاية الأيتام حصلت على العديد من جوائز التميز العالمية والعربية والخليجية والمحلية، أبرزها حصولها على علامة الجودة البريطانية كمنظمة موثوقة في عام 2021، وحصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عام 2020، وتكريمها بجائزة التميز في المشروعات الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عام 2019، وحصولها على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي عام 2018، وحصولها على جائزة الملك خالد للتميّز للمنظمات غير الربحية عام 2016.