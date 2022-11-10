تعاون بين مسك وإكسبرو لتنمية الكوادر الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - وقَّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض؛ وذلك على هامش منتدى مسك العالمي في نسخته السادسة.

تبادل معرفي

وتأتي مذكرة التفاهم تحقيقاً للتبادل المعرفي وتكامل الجهود بين “إكسبرو” ومؤسسة مسك؛ لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها، من خلال نقل المعرفة في مجال كفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمنهجيات والأدلة الوطنية والإرشادية الصادرة من “إكسبرو”، إضافةً إلى الارتقاء بالتعلم وتنمية المهارات القيادية للكفاءات الوطنية بتصميم البرامج التدريبية مع منظمات محلية وعالمية تواكب أهداف “مسك”.

ومَثَّل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، فيما مَثَّل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر.

تعاون مُثمر

وتهدف المذكرة إلى التبادل المعرفي بين الجهتين من خلال تطوير وحدة تدريبية حول مجالات تركيز الهيئة في برنامج قيادات سعودية X10 الذي أطلقته مؤسسة مسك بهدف بناء المهارات القيادية الأساسية استنادًا إلى إطار جدارات قادة 2030، وتمكين القادة من وضع الإستراتيجيات، والابتكار، وتحقيق الأثر وتنمية الكفاءات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الصدد، أشاد المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان بالتعاون المُبرم بين إكسبرو ومؤسسة مسك، الذي سيؤدي إلى دفع الكفاءات الوطنية وتمكينها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتبني ممارسات الاستدامة في شتى المجالات المختلفة، وهو ما سيؤدي إلى بناء جيل من قادة الوطن بما ينسجم مع جهود وبرامج رؤية 2030 الطموحة وتحويلها إلى واقع ملموس.

حلول ابتكارية

ووفقًا للمذكرة ستقوم مؤسسة مسك بإعداد قائمة من المرشحين الموهوبين الخاصة بالتوظيف من خريجي زمالة “مسك”، كما سيتم مشاركة الحلول الابتكارية حسب اختصاص الهيئة لمشاريع خريجي الزمالة.

وستسهم إكسبرو في إثراء برنامج قادة 2030 من خلال المشاركة بتقديم المعلومات والبيانات والخبرة والمعرفة للمساهمة في إعداد دراسات الحالة، فضلًا عن مساهمتها في تصميم تحديات مسابقة زمالة مسك، وتوفير مرشدين وخبراء والمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة.

يُذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تولي الكفاءات الوطنية أهمية كبرى وتأهيل منسوبي الجهات العامة في عدة تخصصات، حيث تم العمل على بناء القدرات ونقل المعرفة لأكثر من 9000 متدرب، كما عقدت أكثر من 115 دورة تدريبية لـ 4 برامج تدريبية استهدفت 310 جهات حكومية رئيسة وفرعية؛ وفي شأن آخر أسهمت إكسبرو في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في توطين أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وتدريب أكثر من 2200 فرد من الكوادر الوطنية في عدة مجالات للتشغيل والصيانة في الجهات العامة.