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ضم 15 مروحية إسعاف بحلول 2024

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الرياض - محمد الوسيري - تعتزم شركة الطائرات المروحية “THC”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ضم 15 طائرة مروحية خماسية الشفرات من طراز “H145” إلى أسطولها بحلول 2024.

عقد مع إيرباص

في ديسمبر الماضي، وقعت الشركة عقدًا مع شركة “إيرباص هيليكوبترز” من أجل شراء 20 طائرة مروحية من طراز “H145″، و6 طائرات مروحية من طراز “ACH160″، بحسب ما ذكرت “العربية”.

الإسعاف الجوي

وتهدف الشركة إلى من نشر المروحيات في جميع أنحاء المملكة، إلى تقديم خدمة الإسعاف الجوي للحالات الطارئة، فيما استلمت الشركة 5 طائرات منها، وبانتظار استلام الـ 15 المتبقية بحلول عام 2024، بالإضافة لتوقيع الشركة عقدًا من أجل توفير قطع الغيار اللازمة.

متعددة الاستخدامات

تضم طائرات “H145” مقصورة متعددة الاستخدامات، تم تصميمها لأغراض الخدمات الطبية الطارئة وواجبات إنفاذ القانون ونقل الركاب، بما في ذلك الطيران الخاص والعام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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