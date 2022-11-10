شكرا لقرائتكم ضم 15 مروحية إسعاف بحلول 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعتزم شركة الطائرات المروحية “THC”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ضم 15 طائرة مروحية خماسية الشفرات من طراز “H145” إلى أسطولها بحلول 2024.

عقد مع إيرباص

في ديسمبر الماضي، وقعت الشركة عقدًا مع شركة “إيرباص هيليكوبترز” من أجل شراء 20 طائرة مروحية من طراز “H145″، و6 طائرات مروحية من طراز “ACH160″، بحسب ما ذكرت “العربية”.

الإسعاف الجوي

وتهدف الشركة إلى من نشر المروحيات في جميع أنحاء المملكة، إلى تقديم خدمة الإسعاف الجوي للحالات الطارئة، فيما استلمت الشركة 5 طائرات منها، وبانتظار استلام الـ 15 المتبقية بحلول عام 2024، بالإضافة لتوقيع الشركة عقدًا من أجل توفير قطع الغيار اللازمة.

متعددة الاستخدامات

تضم طائرات “H145” مقصورة متعددة الاستخدامات، تم تصميمها لأغراض الخدمات الطبية الطارئة وواجبات إنفاذ القانون ونقل الركاب، بما في ذلك الطيران الخاص والعام.