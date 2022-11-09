شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي رينارد يكشف مصير الإصابات في المنتخب السعودي قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مصير المصابين بصفوف الأخضر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد رينارد خلال تصريحات عبر حسابات المنتخب السعودي، اليوم، أن صالح الشهري جاهز وهو يجري بشكل طبيعي وبسرعات مختلفة ولكن لم يبدأ التمرين مع المجموعة، ويخوص فقط تمارين انفرادية.

رينارد يطمئن الجماهير على الدوسري والفرج





وتابع: "الشهري يحتاج أن ينتظر يومًا أو يومين حتى يعود للتدريب مع المجموعة، وبخصوص سلمان الفرج كنا قلقين كحال جميع الجماهير السعودية حين سقط على أرض الملعب ولم يستطع إكمال المباراة، ولكن اليوم لديه شيء ما في الكتف لديه ألم، وسيكون على ما يرام خلال الأيام المقبلة بعد فترة راحة والذهاب للصالة الرياضية وسيكون قادرًا على العودة للملعب في أقرب فرصة ولكن بالطبع لن يكون قادرًا على اللعب في مباراة الغد".

وأضاف: "ناصر الدوسري وسلطان الغنام أمس قاما بالاختبارات وكانا جيدين والاختبارات البدنية كانت جدية وهم يعملان بشكل جيد ومن المحتمل أن يكونا قادرين على بداية الشوط الثاني ومباراة الغد ستكون خامس مبارياتنا الإعدادية فنحن على مشارف مباراتنا الأولى أمام الأرجنتين بتاريخ 22 نوفمبر وتبقى لنا مباراة واحدة أمام المنتخب الكرواتي في الرياض يوم 16 وهاتان آخر مباراتين إعداديتين".

مجموعة السعودية في كأس العالم قطر 2022





ويستعد الأخضر السعودي لخوض نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.