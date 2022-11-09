شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الركراكي يستقر على ضم حمدالله للمنتخب المغربي في المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، استقر على انضمام عبدالرازق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، خلال منافسات كأس العالم.



حمدالله ينضم للمنتخب المغربي في المونديال



وأكد موقع "جول العالمي"، أن الركراكي قرر انضمام حمدالله، للقائمة النهائية التي سيخوض بها مواجهات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتابعت: "المحترف المغربي بصفوف نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله سيتواجد بالقائمة بعد غياب طويل عن الانضمام لصفوف بلاده".

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، سيعلن غدا الخميس، قائمة الأسود لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الجماهير المغربية تطالب بعودة حمدالله للمنتخب

وأبدت الجماهير المغربية، رغبتها في عودة حمدالله للمنتخب، بعد تعيين الركراكي على رأس الجهاز الفني لأسود الأطلس خلقا للبوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق.

وكان الركراكي، طالب حمدالله في وقت سابق، على بذل المزيد من الجهد، من ناحية أخرى قال اللاعب، إنه سعيد بشعور الجماهير، مبديًا اعتذاره عن مغادرته المنتخب المغربي، قبل ذلك.

ويلعب المنتخب المغربي، في كأس العالم قطر 2022 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم بجواره كل من كرواتيا، بلجيكا، وكندا.