شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يختتم تدريباته لمواجهة بنما وديًا بمشاركة الثنائي المصاب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شارك ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة بنما وديًا، خلال المعسكر المقام حاليًا في أبوظبي.

واختتم المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة منتخب بنما وديًا، بمشاركة سلطان الغنام وناصر الدوسري، بعد تعافيهم من الإصابة.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب بنما

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية نظيره بنما، مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب قصر الإمارات، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

الفرج يواصل تمارينه الخاصة وجاهزية الدوسري والغنام

وواصل اللاعب سلمان الفرج تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب صالح الشهري تدريباته اللياقية، فيما شارك الثنائي سلطان الغنام، وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.

وتعد مواجهة منتخب بنما يوم غدٍ الأربعاء آخر مواجهات الأخضر الودية في المرحلة الثالثة، حيث خاض أربع مواجهات ماضية أمام منتخبات مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا.