شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء»: اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تضع اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده واعتماد منشآت التصدير، إضافة لإجراء كل التحاليل اللازمة لعينات العسل المستورد والمحلي للتأكد من سلامته.

وإشارة إلى ما تم تداوله عن إجازة مختبرات الهيئة للعسل المستورد، أوضحت أن اللائحة الفنية السعودية لعسل النحل تمنع تسمية أي منتج بعسل ما لم يحقق المتطلبات التي تتوافق مع مواصفات العسل الدولية ويغطي جميع أشكال وأنواع العسل ومصادره.

وأضافت أنها تطبق اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده منها واعتماد منشآت التصدير، وتجري الهيئة كامل التحاليل اللازمة لعينات العسل سواء المستورد أو المحلي في مختبراتها بشكل دوري، إضافة إلى برامج الرصد للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتأكد من سلامتها.

وأشارت إلى إن جميع مختبراتها التي تجري تحاليل العسل حاصلة على اعتماد الأيزو لجودة مختبرات الفحص والمعايرة، وتعد جميع طرق التحليل المتبعة متوافقة مع ما هو معتمد من قبل المنظمة الدولية للمعايرة إضافة إلى أن الهيئة ومن خلال مختصيها على اطلاع دائم بالأبحاث المنشورة وتقييم الطرق الحديثة بشكل دوري ومستمر.

من جهة أخرى رصدت الهيئة مستودعا لتخزين الأغذية في جيزان يمارس النشاط دون تراخيص أو التزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية لسلامة المنتجات؛ وجرى ضبط وحجز 80 طنا وإغلاق المنشأة وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

الاشتراطات الخاصة بالتعبئة والتغليف:

