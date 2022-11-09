«الغذاء والدواء»: اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده

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وإشارة إلى ما تم تداوله عن إجازة مختبرات الهيئة للعسل المستورد، أوضحت أن اللائحة الفنية السعودية لعسل النحل تمنع تسمية أي منتج بعسل ما لم يحقق المتطلبات التي تتوافق مع مواصفات العسل الدولية ويغطي جميع أشكال وأنواع العسل ومصادره.وأضافت أنها تطبق اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده منها واعتماد منشآت التصدير، وتجري الهيئة كامل التحاليل اللازمة لعينات العسل سواء المستورد أو المحلي في مختبراتها بشكل دوري، إضافة إلى برامج الرصد للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتأكد من سلامتها.
وأشارت إلى إن جميع مختبراتها التي تجري تحاليل العسل حاصلة على اعتماد الأيزو لجودة مختبرات الفحص والمعايرة، وتعد جميع طرق التحليل المتبعة متوافقة مع ما هو معتمد من قبل المنظمة الدولية للمعايرة إضافة إلى أن الهيئة ومن خلال مختصيها على اطلاع دائم بالأبحاث المنشورة وتقييم الطرق الحديثة بشكل دوري ومستمر.
من جهة أخرى رصدت الهيئة مستودعا لتخزين الأغذية في جيزان يمارس النشاط دون تراخيص أو التزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية لسلامة المنتجات؛ وجرى ضبط وحجز 80 طنا وإغلاق المنشأة وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقها.
الاشتراطات الخاصة بالتعبئة والتغليف:
- يجب أن يجرى التغليف في ظل ظروف صحية كافية لتجنب تلوث المنتجات
- كل المواد والمنتجات المغلفة وذات العلاقة بالمنتجات يجب مراعاتها لقواعد الصحة
- يجب أن تكون مواد التغليف مؤثرة على الخصائص الحسية للمنتجات
- يجب ألا تنقل مواد التغليف مواد ضارة إلى منتجات تضر بصحة الإنسان
- يجب أن تكون قوية بدرجة كافية لحماية المنتجات
- يمكن أن تكون مواد التغليف من النوع الذي لا يعاد استعماله
- مواد التغليف غير المستعملة يجب تخزينها في موقع بعيد عن منطقة الإنتاج
- يجب نقل مواد التغليف بطريقة تمنع إمكانية تلواثها
- يجب ألا تزيد درجة الحرارة في منطقة التعبئة على الحد الذي يؤثر على خصائص العسل
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