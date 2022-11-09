شكرا لقرائتكم خبر إصدار وثيقة تأمين صحي للسائحين حاملي بطاقة «هيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمكن التقديم للحصول على التأشيرة السياحية متعددة الدخول مجانا بزيارة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات عبر موقع وزارة الخارجية، واتباع الخطوات لإصدار التأشيرة بكل يسر وسهولة. وبعد إصدار التأشيرة السياحية سيكون التأمين الصحي ساري المفعول من تاريخ إصدار التأشيرة.وتضمن الوثيقة التأمينية للسائحين الحصول على الخدمات الصحية للحالات الطارئة لدى شبكة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين من قبل مجلس الضمان الصحي في جميع مناطق المملكة.
وأشار مجلس الضمان إلى أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية المحدثة تغطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس.
وتعوض شركة التأمين وفقا لإحكام الوثيقة وشروطها المؤمن له خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة حسب الأسعار السائدة، وينبغي على المؤمن له تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تكبد تلك النفقات.
المنافع الصحية
- مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية
- جميع مصاريف التنويم بالمستشفى
- حالات الحمل والولادة
- أمراض الأسنان واللثة
- حالات الأطفال المبتسرين
- حالات الغسيل الكلوي الطارئ
- الإخلاء الطبي الطارئ داخل وخارج المملكة
- الإصابات الناتجة عن حوادث السير
منافع الوثيقة
- 100 ألف ريال حد التغطية القصوى
- 5 آلاف نفقات الحمل والولادة الطارئة
- 500 تكاليف علاج الأسنان الطارئة
- 10 آلاف إعادة رفات المتوفى
- 650 ألف ريال الحالات الطارئة لكورونا
- 450 ريالا لليوم للعزل الطبي
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