مسرعات أعمال للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن

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ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ومن جانب البنك رئيسة المسؤولية المجتمعية بسمة الجوهري، في مقر الإدارة العامة للبنك بالرياض، استمرارا للتعاون المشترك بما يسهم في إيجاد بيئة متكاملة لخدمة الحجاج والمعتمرين، وفقا لمستهدفات برامج رؤية 2030.وأوضح وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، أن الاتفاقية تستهدف إيجاد مسرعات للأعمال تحتضن منشآت ومشاريع ريادية في منظومة الحج والعمرة تسهم في استكمال البنية التحتية المناسبة لتوفير الخدمات بجودة عالية.
ولفت إلى أهمية تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين، وتوفير المقومات الملائمة لهم للمساهمة في تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات عالية الجودة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، من خلال تعزيز الموائمة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتمكين الكيانات التابعة للوزارة.
ويأتي إطلاق مسرعات أعمال الحج والعمرة بهدف تفعيل دور رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من استراتيجية البنك ليكون مساهما فاعلا في تنمية المجتمع المحلي، كما يأتي تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات التنمية المجتمعية التي يسهم البنك في دعمها من خلال برامج ومبادرات عدة.
أهداف الاتفاقية
- احتضان منشآت ومشاريع ريادية في منظومة الحج والعمرة
- الإسهام في استكمال البنية التحتية المناسبة لتوفير الخدمات بجودة عالية
- تحقيق مستهدفات المنظومة ورؤية المملكة 2030
- تعزيز المواءمة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة
- تمكين الكيانات التابعة للوزارة
- إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين
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