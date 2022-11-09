شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 80 ورشة صرفت نفايات كيميائية بشبكات الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت أمانة المنطقة الشرقية 80 ورشة صرفت نفايات سائلة كيميائية وزيوتا، في الشبكات المخصصة لتصريف مياه الأمطار، مما يشكل خطرا على البيئة البحرية، ويعيق مسار الشبكات وتأثيرها على فاعلية محطات الضخ.

جاء ذلك خلال581 جولة تفتيشية نفذتها الأمانة خلال الأشهر الخمسة الماضية، بصناعيتي دلة والخضرية بمدينة الدمام.

كما جرى إنذار 67 ورشة لمخالفتها التعليمات المتواصلة التي أعلنتها الأمانة، والمتضمنة منع إلقاء هذه النفايات في شبكات تصريف الأمطار، نظرا لما يسببه هذا السلوك من أضرار بالكائنات البحرية، نتيجة وصول هذه المواد إليها في مياه البحر عبر الشبكات.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة، التي تعمل على تعديل سلوك العاملين في الورش، والوصول إلى ممارسات إيجابية حيال التعامل مع البيئة والتقليل من التجاوزات، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، خلال المحاسبة القانونية أو توقيع الغرامات المالية.