شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 80 ورشة صرفت نفايات كيميائية بشبكات الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال581 جولة تفتيشية نفذتها الأمانة خلال الأشهر الخمسة الماضية، بصناعيتي دلة والخضرية بمدينة الدمام.كما جرى إنذار 67 ورشة لمخالفتها التعليمات المتواصلة التي أعلنتها الأمانة، والمتضمنة منع إلقاء هذه النفايات في شبكات تصريف الأمطار، نظرا لما يسببه هذا السلوك من أضرار بالكائنات البحرية، نتيجة وصول هذه المواد إليها في مياه البحر عبر الشبكات.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة، التي تعمل على تعديل سلوك العاملين في الورش، والوصول إلى ممارسات إيجابية حيال التعامل مع البيئة والتقليل من التجاوزات، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، خلال المحاسبة القانونية أو توقيع الغرامات المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر معاقبة 80 ورشة صرفت نفايات كيميائية بشبكات الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.