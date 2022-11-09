شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين مصل بالروضة الشريفة خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المصلين من الرجال في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الهجري الحالي 1,149,364، وبينت إحصائية صادرة عن وكالة المسجد النبوي، أبرزت فيها مختلف مجهودات الوكالة في تقديم خدماتها للمصلين والزوار، عن تمكن 2,273,033 زائرة من الصلاة كذلك في الروضة الشريفة.

فيما بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضوان الله عليهما، خلال الفترة نفسها 4,125,257.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المستفيدين من خدمة التنقل داخل ساحات المسجد النبوي من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بلغ 280 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد وجبات إفطار الصائمين داخل أروقة المسجد النبوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الهجري الحالي، نحو 825 ألف وجبة، كما أشارت الإحصائية إلى أنه تمت المحافظة على درجة حرارة مصليات المسجد النبوي ما بين 21 - 24 درجة مئوية.

كما استفاد من خدمات التوجيه والإرشاد أكثر من 760 ألف مستفيد، خلال الوجود الميداني ومواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من خدمات الترجمة بلغات عدة، مليونا

ومئتي ألف مستفيد، خلال المواقع الالكترونية والقنوات والتواصل الميداني بـ10 لغات مختلفة، إلى جانب استفادة 30 ألفا من تطبيق «الحرمين»، وتطبيق «زائرون»، اللذين تقدمهما وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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