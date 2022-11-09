شكرا لقرائتكم خبر «الشرق الأوسط الأخضر».. تنمية مستدامة وفرص عمل واعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسعى المملكة إلى بناء مستقبل أكثر خضرة للجميع من خلال تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، والاستثمار في رحلة الانتقال الأخضر، وتعزيز جهود التعاون ونقل المعرفة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، تثبت المملكة أنه من الممكن الانتقال بمسؤولية إلى مستقبل أكثر استدامة، دون المساومة على التنمية الاقتصادية.
إلى ذلك يشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في أعمال النسخة الثانية لمعرض ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء، المقامة في شرم الشيخ تحت شعار «من الطموح إلى العمل» تزامنا مع انعقاد قمة المناخ 27. وتأتي مشاركة المركز انطلاقا من دوره الريادي في تنفيذ مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، وتستهدف رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال المقبلة في المملكة.
من جانبها أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن بالغ ترحيبها بنتائج القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حول المبادرة.
وأوضحت في بيانها أمس، أنها تثمن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعما لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة التابعة لها للسنوات العشر المقبلة.
أبرز الاستثمارات الخضراء ومشاريع التمويل
- استثمارات في الاقتصاد الأخضر بقيمة تتجاوز 700 مليار ريال (186 مليار دولار)
- طرح أول إصدار لسندات خضراء في العالم بقيمة 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) في أكتوبر 2022م
- زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025م
- يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2026م في مشاريع خضراء مؤهلة، تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه
- تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني بنجاح في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2022
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
- تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار دعما لمشروعات المبادرة وأنشطة الحوكمة على مدار 10 سنوات
- إنشاء مركز إقليمي متخصص بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بالتعاون مع الدول الشريكة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
- مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي سيستفيد منها أكثر من 750 مليون شخص حول العالم
- إنشاء صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون
كانت هذه تفاصيل خبر «الشرق الأوسط الأخضر».. تنمية مستدامة وفرص عمل واعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.