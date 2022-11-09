«الشرق الأوسط الأخضر».. تنمية مستدامة وفرص عمل واعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بقيادة المملكة ستضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خلق فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة، كما ستؤدي التنمية المستدامة الناجمة عنها إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر.

وتسعى المملكة إلى بناء مستقبل أكثر خضرة للجميع من خلال تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، والاستثمار في رحلة الانتقال الأخضر، وتعزيز جهود التعاون ونقل المعرفة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، تثبت المملكة أنه من الممكن الانتقال بمسؤولية إلى مستقبل أكثر استدامة، دون المساومة على التنمية الاقتصادية.

إلى ذلك يشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في أعمال النسخة الثانية لمعرض ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء، المقامة في شرم الشيخ تحت شعار «من الطموح إلى العمل» تزامنا مع انعقاد قمة المناخ 27. وتأتي مشاركة المركز انطلاقا من دوره الريادي في تنفيذ مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، وتستهدف رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال المقبلة في المملكة.

من جانبها أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن بالغ ترحيبها بنتائج القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حول المبادرة.

وأوضحت في بيانها أمس، أنها تثمن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعما لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة التابعة لها للسنوات العشر المقبلة.

أبرز الاستثمارات الخضراء ومشاريع التمويل







استثمارات في الاقتصاد الأخضر بقيمة تتجاوز 700 مليار ريال (186 مليار دولار)



طرح أول إصدار لسندات خضراء في العالم بقيمة 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) في أكتوبر 2022م



زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025م



يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2026م في مشاريع خضراء مؤهلة، تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه



تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني بنجاح في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2022



مبادرة الشرق الأوسط الأخضر