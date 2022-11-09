قاطرة كهربائية لنقل كبار السن وذوي الإعاقة بالطواف والسعي

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وزودت القاطرة بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام خلال سيرها في الممرات، والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم، وحساسات أخرى للتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب، ومقود عالي التقنية يتم خلاله التحكم في التوجيه وحساسات الاستشعار.وصنعت من الألياف الزجاجية (فايبر كلاس)، وبشكل عصري، يحمل أعلى معايير الأمان والسلامة، وبتصميم محدد لارتفاع الأبواب، بحيث تضمن وجود الركاب داخل حدود العربة، كما تحمل القاطرة مميزات عدة، منها: قدرتها على حمل 7 ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بـ360 درجة في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف، مما يتيح دخولها في المصاعد الكبيرة، وسلاسة حركتها داخل المسارات المخصصة للطواف والسعي، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.
القاطرة الكهربائية
- 2.98م الطول
- 1 متر العرض
- 8 بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية
- قدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كلم
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