شكرا لقرائتكم خبر وزراء داخلية الخليج يناقشون مستجدات الموضوعات الأمنية المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في بداية الاجتماع ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للاجتماع بالتوفيق.وأعرب عن شكره وتقديره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنسوبي الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة للمجلس، على ما بذلوه من جهد وإعداد للتنسيق والترتيب لأعمال هذا الاجتماع.
كما تقدم بصادق الأمنيات لدولة قطر الشقيقة بالنجاح في تنظيم بطولة كأس العالم 2022. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يأتي تجسيدا لـروح الأخوة والتعاون الخليجي المشترك، لمواجهة كل تحد أمني والقضاء عليه.
وأضاف «اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل ما تمر به بعض دول العالم من مخاطر وتحديات تهدد أمنها واستقرارها».
أبرز ما أكد عليه وزير الداخلية
- أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل المشترك
- زيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لمواجهة كل ما يخل بأمن المواطن والمقيم
- الحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار وتطور ونماء
- ضمان تواصل مسيرة البناء والازدهار، تحقيقا لتوجيهات قياداتنا الحكيمة وتطلعات شعوبنا
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء داخلية الخليج يناقشون مستجدات الموضوعات الأمنية المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.