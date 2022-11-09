مصادرة 7 أطنان خضراوات وفواكه بجدة

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وأوضحت رئيسة البلدية هبة البلوي، أن الفرق الرقابية للأمانة نفذت حملات مختلفة، تضمنت إزالة 25 من البسطات والعربات المتنوعة، وطمس وإزالة الكتابات العشوائية والمشوهات البصرية، ورفع اللوحات المخالفة في عدد من أحياء النطاق، رصدت من خلالها نحو 100 موقع من مخالفات شروط البناء، جرت إزالتها نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية العزيزية الفرعية، 7 أطنان من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى رصد 100 مخالفة تتعلق بالمباني، خلال الأسبوع الحالي، وذلك ضمن جهودها الرقابية في مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري.وأوضحت رئيسة البلدية هبة البلوي، أن الفرق الرقابية للأمانة نفذت حملات مختلفة، تضمنت إزالة 25 من البسطات والعربات المتنوعة، وطمس وإزالة الكتابات العشوائية والمشوهات البصرية، ورفع اللوحات المخالفة في عدد من أحياء النطاق، رصدت من خلالها نحو 100 موقع من مخالفات شروط البناء، جرت إزالتها نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.

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