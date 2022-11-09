عام / الإيسيسكو تشارك بمجموعة من الأنشطة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

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الرباط 15 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 9 نوفمبر 2022 م واس

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مؤتمر تغير المناخ (كوب 27)، بمجموعة من الفعاليات؛ من ضمنها ندوات وجلسات نقاش.

وأوضحت المنظمة أن رواقها شهد تنظيم معرض للصور حول أنشطتها وإصداراتها، وعرض البرنامج التفاعلي للندوات التي تقيمها، وخاصة في قطاع الثقافة والاتصال، والحفاظ على التراث وحمايته من مخاطر التغيرات المناخية باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأضافت أن المنظمة عملت على تقديم عروض لمجموعة من خبرائها حول أهمية التمويل لمعالجة قضايا تغير المناخ المختلفة وآثارها، واستخدام الطاقة الخضراء في تطوير وتوسيع نموذج شامل ومستدام للتعليم والصحة والتغذية والبيئة والدعم الاقتصادي للمجتمعات الريفية في البلدان النامية، إضافة إلى جهودها لتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة والمرنة.

//انتهى//

23:10ت م

0208 الرباط 15 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 9 نوفمبر 2022 م واسشاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مؤتمر تغير المناخ (كوب 27)، بمجموعة من الفعاليات؛ من ضمنها ندوات وجلسات نقاش.وأوضحت المنظمة أن رواقها شهد تنظيم معرض للصور حول أنشطتها وإصداراتها، وعرض البرنامج التفاعلي للندوات التي تقيمها، وخاصة في قطاع الثقافة والاتصال، والحفاظ على التراث وحمايته من مخاطر التغيرات المناخية باستخدام التكنولوجيات الحديثة.وأضافت أن المنظمة عملت على تقديم عروض لمجموعة من خبرائها حول أهمية التمويل لمعالجة قضايا تغير المناخ المختلفة وآثارها، واستخدام الطاقة الخضراء في تطوير وتوسيع نموذج شامل ومستدام للتعليم والصحة والتغذية والبيئة والدعم الاقتصادي للمجتمعات الريفية في البلدان النامية، إضافة إلى جهودها لتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة والمرنة.//انتهى//23:10ت م0208 www.spa.gov.sa/2399780 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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