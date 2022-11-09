أرقام النصر والأهلى قبل المواجهة المرتقبة فى الدورى الممتاز للسيدات

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أبرز حساب إدارة الكرة النسائية أرقام فريقى الأهلى والنصر قبل الموجهة المنتظرة بينهما فى إطار الجولة الرابعة من الدورة الممتاز للسيدات. وعلق حساب إدارة الكرة النسائية على موقع التواصل “تويتر”، على المواجهة المنتظرة، قائلاً:”الأهلى بشغف إكمال طريق الانتصارات أمام النصر أكثر من هزّ الشباك”. ووفقا لما نشرته إدارة الكرة النسائية فإنها خلال مباراتين، حقق كل فريق انتصار، بينما سجل الأهلى 6 أهداف، فيما أحرز النصر 21 هدفا.

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