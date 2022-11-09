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استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” نظمي النصر، اليوم (الأربعاء)، ملامح إستراتيجية الأمن السيبراني في مدينة “نيوم”.
وأضاف، خلال مشاركته ضِمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن أكثر من 30 ألف موظف في “نيوم” يخضعون لإساتيجية أمنية شديدة للمعلومات والبيانات.
وأشار إلى تطلُّع مجتمع “نيوم” ليكون آمِناً ضدّ جميع الهجمات السيبرانية، وسعيها لاستقطاب كل ما يُسهم في مجال حماية أمن المعلومات، داعيًا إلى أهمية تطوير طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التصعيدات الهجومية السيبرانية واكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها بشكل سريع.
وأكد أن “نيوم” تتطلع باستمرار إلى كل جديد يصدر في تعزيز الحماية ضد الهجمات السيبرانية، والمساهمة في إيجاد وتقديم حلول أمنية تقنية تضفي تجربة رائعة للمقيمين والزائرين لمجتمع “نيوم”.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: 30 ألف موظف يخضعون لإستراتيجية مشددة لأمن المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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