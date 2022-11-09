وأوضح القطاع أن جهات الاختصاص باشرت أعمال صيانة تسرب مياه الصرف الصحي في طريق القرى الشمالية بمحافظة الأحساء «بعد حي الصالحية في الهفوف»، وتبين أنه وقع انكسار في أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لشبكة الصرف الصحي بطريق الجفر، والمتجهة إلى محطة المعالجة البيئية بالهفوف بمحافظة الأحساء، وأضاف القطاع أن الفرق الهندسية للأعمال الطارئة انتقلت إلى الموقع، وقامت بتأمينه بوسائل السلامة، وتفعيل خطط الطوارئ، وتأمين الخط المتضرر من أصل ثلاثة خطوط، وخلال 48 ساعة عمل بالموقع تم إصلاح الخط الناقل وإعادة تشغيله ودخوله الخدمة تدريجياً حتى الوصول لكامل طاقته الاستيعابية، دون أي تأثير على العملاء بالمحافظة جراء هذه الأعمال.
وتولت فرق الطوارئ والصيانة في الشركة نزح مياه الصرف الصحي من الطريق، وتطهير الموقع بعد الانتهاء من الإصلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر 48 ساعة لإصلاح خط صرف رئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.