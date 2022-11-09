48 ساعة لإصلاح خط صرف رئيسي

كشف القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية، لـ«دوت الخليج» أمس، أن العمل على إصلاح انكسار خط رئيسي للصرف الصحي، امتداد الطريق الرابط بين مدينة الهفوف - وطريق القرى الشرقية في الأحساء، استغرق نحو 48 ساعة متواصلة، وتمت إعادة تشغيله ودخوله الخدمة تدريجياً.

وأوضح القطاع أن جهات الاختصاص باشرت أعمال صيانة تسرب مياه الصرف الصحي في طريق القرى الشمالية بمحافظة الأحساء «بعد حي الصالحية في الهفوف»، وتبين أنه وقع انكسار في أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لشبكة الصرف الصحي بطريق الجفر، والمتجهة إلى محطة المعالجة البيئية بالهفوف بمحافظة الأحساء، وأضاف القطاع أن الفرق الهندسية للأعمال الطارئة انتقلت إلى الموقع، وقامت بتأمينه بوسائل السلامة، وتفعيل خطط الطوارئ، وتأمين الخط المتضرر من أصل ثلاثة خطوط، وخلال 48 ساعة عمل بالموقع تم إصلاح الخط الناقل وإعادة تشغيله ودخوله الخدمة تدريجياً حتى الوصول لكامل طاقته الاستيعابية، دون أي تأثير على العملاء بالمحافظة جراء هذه الأعمال.

وتولت فرق الطوارئ والصيانة في الشركة نزح مياه الصرف الصحي من الطريق، وتطهير الموقع بعد الانتهاء من الإصلاح.