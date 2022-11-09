بيئة عسير تشارك في كات ووك

من جهة أخرى كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، مدير مكتب أبها السابق سعد سعيد أبوسراح، ومدير المحجر الحيواني والنباتي بمطار أبها الدولي السابق إبراهيم علي طارش؛ وذلك نظير ما قدموه من إنجازات طيلة مسيرتهم العملية، وجهودهم الكبيرة وما قدموه لإدارتهم من أعمال مميزة، كما كرم المدير العام عددًا من الموظفين المتميزين نظير جهودهم.
واعتبر الويمني هذا التكريم سمة من سمات الوزارة، الهدف منها تقدير جهود الموظفين المميزين، وحفظ جهودهم، وتحفيز الآخرين من زملائهم لبذل الجهد والتميز.
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