إنشاء 7 مراكز صحية

بحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ووزير الصحة فهد الجلاجل وقعت وزارة الصحة عدداً من اتفاقيات الشراكة المجتمعية مع رجال الأعمال في المنطقة لإنشاء حوالي 7 مراكز صحية.

وثمن أمير المنطقة الشرقية التكاتف والتعاون بين وزارة الصحة ورجال الأعمال والشركات لإقامة مشاريع صحية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رعاية صحية متميزة، تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله، والتي تحرص على توفير الخدمات الصحية لكل مواطن ومقيم.

وتضمنت الاتفاقيات مساهمة رجال الأعمال والقطاع الخاص في إنشاء سبعة مراكز صحية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بتكلفة 66 مليون ريال سعودي، والمراكز هي: مركز أحمد آل نوح الصحي، ومركز علي التركي الصحي، ومركز حمد العمار الخالدي رحمه الله، ومركز إسحاق الكوهجي الصحي، ومركز عبد رب الرسول شهاب، ومركز عبدالله فؤاد الصحي، ومركز علي السلمان الصحي بالدمام.