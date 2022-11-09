انطلاق مهرجان العسل بحائل

يشهد، مهرجان العسل 2022 في نسخته الثانية في متنزه السلام في حائل، إقبالا كبيرا من الزوار والأهالي الذي يستمر 6 أيام، تحت إشراف وتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المهرجان يشتمل على عروض لأنواعٍ مختلفة من العسل الذي تتميز به منطقة حائل؛ مثل عسل السدر، وعسل الطلح، وعسل الاثل، وعسل الشفلح، وعسل الضمخ «العرن» المسمى بالعسل الملكي والعديد من الأنواع المختلفة، ويشارك في عرض هذه الأنواع 30 ركنا من مختلف النحالين بمنطقة حائل.

كما يشتمل المعرض على مسرح للطفل ورسم وفعاليات عديدة للأطفال، وعرض لمنتجات النحل والصناعات التحويلية من منتجات النحل كصمغ النحل «البروبوليس»، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، وإنتاج المنتجات النحلية، التي تطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة، ويضم المعرض أكثر من براند، كما يشارك بالمعرض عدد من الأسر المنتجة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة.