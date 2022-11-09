شكرا لقرائتكم تفاصيل ضبط هجوم سيبراني من 79 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشار رئيس منظمة الإنتربول، اللواء أحمد الريسي، إلى أن الإنتربول نجح هذا العام في ضبط أكبر عملية هجوم سيبراني من 79 دولة، أغلبها في آسيا.

تفاصيل العملية

وأضاف اللواء أحمد الريسي في تصريحات لفضائية الإخبارية قائلًا: خلال هذا العام قمنا بـ28 عملية، ولكن إحدى العمليات المؤثرة بالنسبة لي كانت في 79 دولة، حيث تم مداهمة ما يقارب 1770 مركز اتصال والقبض على 3000 مشتبه، و2000 متخصص في التزوير.

وتابع رئيس منظمة الإنتربول: كما تم تجميد 4000 حساب بنكي في آسيا وإفريقيا ودول أخرى من مختلف بلاد العالم، وذلك ضمن الـ79 دولة.