سياسي / فرنسا والمملكة المتحدة تعقدان قمة دفاعية مشتركة في عام 2023

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تولون 15 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 9 نوفمبر 2022 م واس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ولندن ستعقدان قمة دفاعية مشتركة في الربع الأول من عام 2023.

ودعا -خلال خطاب ألقاه عن الخطوط العريضة للإستراتيجية العسكرية الفرنسية الجديدة من مدينة تولون الفرنسية، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه يجب نقل شراكة فرنسا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر، واستئناف الحوارات حول العمليات والقدرات والمجالات النووية، وتجديد طموحات البلدين كأصدقاء وحلفاء.

//انتهى//

21:18ت م

0199 تولون 15 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 9 نوفمبر 2022 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ولندن ستعقدان قمة دفاعية مشتركة في الربع الأول من عام 2023.ودعا -خلال خطاب ألقاه عن الخطوط العريضة للإستراتيجية العسكرية الفرنسية الجديدة من مدينة تولون الفرنسية، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.وأضاف أنه يجب نقل شراكة فرنسا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر، واستئناف الحوارات حول العمليات والقدرات والمجالات النووية، وتجديد طموحات البلدين كأصدقاء وحلفاء.//انتهى//21:18ت م0199 www.spa.gov.sa/2399767 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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