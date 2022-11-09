أمين عام حلف الناتو يبعث برسالة للأوكرانيين.. ما القصة؟

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أكد الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لن تغير من دعم واشنطن لكييف.
وقال ستولتنبرغ في رسالة على ما يبدو لطمانة الأوكرانيين: “من الواضح تماما أن هناك دعما قويا في الولايات المتحدة لاستمرار المساعدة لأوكرانيا. وهذا لن يتغير بسبب الانتخابات الأمريكية أمس”.
وأقر أنه في الدول الديمقراطية لحلف “الناتو” “هناك دائما أصوات ذات آراء مختلفة”.
وأضاف: “لكن بالطبع الغالبية تؤيد استمرارنا في دعم أوكرانيا”.
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Source almnatiq
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