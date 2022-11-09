ثقافي / انعقاد مؤتمر دولي في الرباط حول برنامج تقييم الطلبة “بيزا”

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الرباط 15 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 9 نوفمبر 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الرباط اليوم، المؤتمر الدولي حول البرنامج الدولي لتقييم الطلبة “بيزا”، بحضور عدد من ممثلي ومسؤولي الوزارات المختصة بالتربية والتعليم في عدد من الدول الأعضاء.ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث البيانات المعتمدة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، وتبادل أفضل الممارسات المتبعة من قبل الدول المتقدمة لتحسين جودة منظومات التعليم، ودعم الإصلاحات التعليمية واعتماد هذا البرنامج في دول العالم الإسلامي.وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية برنامج “بيزا” في تقييم أنظمة التعليم للدول المشاركة، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بضرورة المعرفة والمهارات الأساسية التي من شأنها تمكينهم للمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.ودعا إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لبلوغ الطموح المشترك في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى ضمان تعليم جيد شامل ومنصف، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.من جهتهم, استعرض عدد من ممثلي الوزارات المختصة بالتربية والتعليم, عناصر برنامج “بيزا” الذي يعتمد على جملة من المعايير الدقيقة والشاملة لعناصر العملية التعليمية للوقوف على دراسة وتحليل مجمل التحديات في مسار الجودة في التعليم، مشددةً على ضرورة تبادل التجارب في مجال التربية والتعليم على المستويين المحلي والعالمي، لتعزيز المناهج الدراسية وربطها بالمهارات، وتأهيل قدرات المعلمين.//انتهى//20:52ت م0195





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