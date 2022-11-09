دقة فى التمرير.. تعرف على أرقام بانيغا فى دوري روشن

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حقق محترف فريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأرجنتينى إيفر بانيغا أرقامًا مميزة منذ قدومه إلى دوري روشن السعودي، وخلال 58 مباراة لعبها نجح فى صناعة 157 فرصة. وأبرز الحساب الرسمي لدورى روشن السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرقام بانيغا، مشيرًا إلى أنه لعب 58 مباراة صنع خلالها 15 هدفا، كما صنع 157 فرصة، وقام بـ 4138 تمريرة، فيما بلغت دقة تمريراته 86%.

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