︎
.
قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، غسان طاشكندي، إن الجولة العالمية في الرياض لكرة السلة 3×3 ستشهد مشاركة 14 فريقًا من مختلف دول العالم، وفريقين من السعودية هما (الرياض وجدة).
وأضاف طاشكندي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء:”الفعالية هذه ستُسعد جميع أفراد الأسرة والمباريات قصيرة مدتها 10 دقائق وتتضمن العديد من الفعاليات، والفعاليات المصاحبة التي ستُسعد جميع الحضور”.
وأتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة تصريحاته بقوله:”شكر خاص لحكومتنا الرشيدة على دعمها واستضافة الفعاليات العالمية ومن ضمنها جولة 3X3 “.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد السلة: بطولة 3×3 ستُسعد جميع أفراد الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.