رئيس اتحاد السلة: بطولة 3×3 ستُسعد جميع أفراد الأسرة

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قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، غسان طاشكندي، إن الجولة العالمية في الرياض لكرة السلة 3×3 ستشهد مشاركة 14 فريقًا من مختلف دول العالم، وفريقين من السعودية هما (الرياض وجدة).

وأضاف طاشكندي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء:”الفعالية هذه ستُسعد جميع أفراد الأسرة والمباريات قصيرة مدتها 10 دقائق وتتضمن العديد من الفعاليات، والفعاليات المصاحبة التي ستُسعد جميع الحضور”.

وأتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة تصريحاته بقوله:”شكر خاص لحكومتنا الرشيدة على دعمها واستضافة الفعاليات العالمية ومن ضمنها جولة 3X3 “.



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Source akhbaar24

