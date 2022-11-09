شكرا لقرائتكم الحالة الجوية الثالثة اقتربت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس عبدالله العصيمي، اقتراب تشكل وبداية الحالة الجوية المطرية الثالثة هذا الموسم.

وقال العصيمي : سحب عالية في مقدمة التيار النفاث تدل على اقتراب بداية الحالة الجوية بإذن الله أمطار متفرقة صباح غد الخميس ما بين الزلفي وحفر الباطن.

ولفت إلى أن البداية الفعلية في نطاق شرق المدينة وغرب القصيم وجنوب حائل ساعات العصر والمساء أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وفرص متفرقة شرق مكة المكرمة.

الحالة الجوية الثالثة

وكان العصيمي توقع في وقت سباق أن تشهد بعض مناطق المملكة حالة جوية جديدة اعتبارًا غد الخميس.

وقال العصيمي : فترة طيبة بإذن الله بدايتها غدًا الخميس على المرتفعات وشرق المدينة وما بين القصيم وحائل والشمال الشرقي قد تتوسع إلى مناطق أخرى.

موعد الشتاء

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، توقع أن تشهد المملكة دخول فصل الشتاء في مطلع شهر ديسمبر المقبل

وقال العقيل في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع أن تكون الأجواء بالمملكة رائعة بشكل عام، مضيفًا أن فصل الشتاء باقِ عليه عند علماء الأرصاد في حدود الشهر.

وأشار: “بعد ذلك تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملموس بالحرارة الصغرى”، مستطردًا: “لكن في هذه الأيام الأجواء ماتعة للتنزه بالبر”. ونصح المواطنين بمتابعة الإنذار المبكر قبل الخروج للبر، خشية خطر تكوًن بعض العوارض الطارئة والأتربة”.