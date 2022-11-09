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الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

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شكرا لقرائتكم الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم

الرياض - محمد الوسيري - باشرت الدوريات الأمنية مهامها، اليوم، في محافظة تثليث، بمتابعة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وحضور مدير شرطة منطقة عسير، ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن.

ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز وتطوير منظومة العمل الأمني ورفع سقف الخدمات الأمنية المقدمة لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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