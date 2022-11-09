شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يحصل على بشرى سارة في تدريبات اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خبر سعيد خلال معسكر الفريق في دبي.

شراحيلي يبدأ الجري حول الملعب

وأكدت تقارير صحفية، أن أحمد شراحيلي مدافع الفريق، بدأ الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل ثلاثة أشهر أمام الرائد بدوري روشن السعودي.

وغاب شراحيلي عن صفوف العميد، لمدة خمس مباريات مع، في الدوري السعودي للمحترفين، حيث واصل برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي.

وشارك شراحيلي في الحصة اللياقية أمس الثلاثاء، بالجري بسرعات مختلفة، ليقترب من آخر مراحل التأهيل، استعدادًا لدخول التدريبات الجماعية.

سانتو يركز على رفع معدل اللياقة البدنية في تدريبات الاتحاد

وركز البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، على رفع المعدل اللياقي للفريق من خلال حصتين صباحية ومسائية في المعسكر الذي يقيمه الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوع نونو سانتو المدير الفني، تدريبات الفريق بين الركض بسرعات مختلفة والتدريب بالأجهزة، قبل أن يجري تقسيمات، ختمها بالتسديد على المرمى.