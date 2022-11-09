شكرا لقرائتكم خبر عن سكالوني يؤكد صعوبة مواجهة المنتخب السعودي ويتحدث عن دور ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، عن مواجهة المنتخب السعودي، في كأس العالم.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني رفقة المنتخب السعودي، في المجموعة الثالثة بجوار بولندا والمكسيك، بالبطولة المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

سكالوني يؤكد أن الجانب العاطفي سيغلب على مواجهة السعودية

وأكد سكالوني، أن مواجهة المنتخب السعودي في بداية مشوار مونديال قطر، سيغلب عليها الجانب العاطفي، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يشاركون في المونديال لأول مرة.

وتابع خلال تصريحاته مع برنامج "CNN RADIO ARGNTINA": "ستكون مباراة عاطفية، باعتبارها المباراة الأولى، لذلك فإنها تخلق مشاعر مختلفة، سوف أركز على الجانب الذهني للاعبين خلال هذه المباراة أكثر من التركيز على المنافس، وسنفكر فيما يجب علينا فعله في هذه المباراة، لأنها ستكون مباراة محورية".

وأضاف: "نعتقد أن مباراة السعودية، أهم مباراة لدينا ونريد أن يكون الجميع متاحين، نحن واضحون تماما بشأن ذلك، من الضروري أن يكون اللاعب جيدًا في تلك المباراة، نفكر في اللقاء الأول وليس بعده، ويجب إعطاء اللاعبين المعلومات الصحيحة دون مبالغة، حتى لا تشكل ضغوطا عليهم، موضحا أنه لن يضم إلى القائمة النهائية إلا اللاعب الجاهز بنسبة 100%".

رسالة هامة من سكالوني إلى اللاعبين والجماهير

وعن رسالته لنجوم فريقه قال: "عليهم أن يستمتعوا باللعب بهذا القميص، وأن يكون تركيزهم على الفوز، وعدم دخول البطولة بتراكمات قديمة، مثل الفوز بكوبا أمريكا الأخيرة".

واختتم سكالوني: "ربما يكون هذا المونديال الأخير للاعب ليونيل ميسي، ولكن علينا ألا نحمله فوق طاقته، وإذا نجحنا في ذلك، فربما يستمر فترة أطول في الملاعب، كما أنه مازال يستمتع بلعب الكرة، ويمتع الناس بما يقدمه من كرة قدم، ورسالتي للجماهير، هي أننا سنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم، كما أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية في كل مرة يخرجون فيها للمشاركة في بطولة".

