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شكرا لقرائتكم الدخل 4500 ريال وحساب المواطن صفر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على موعد نزول الدعم في حسابات المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية داعيًا من لديه مشكلة إلى التقدم باعتراض عند فتح باب الاعتراض بعد 5 أيام من إيداع دفعة نوفمبر.
الدفعة صفر
وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من مواطن قال فيه : دخلي 4500 ريال شهريًا ولا يوجد لدي تابعون والدفعة صفر لماذا؟”.
ورد الحساب بالقول: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “نوفمبر”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/10/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 10 نوفمبر ” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
موعد حساب متابعات الخليج 365
وفي وقت سابق حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365، موعد صرف الدعم الخاص لشهر نوفمبر الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والمستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
وأوضح، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع مشيرًا إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ60 يوم الخميس المقبل الموافق 10 نوفمبر.
تحديث البيانات
وكان مدير عام التواصل في البرنامج شدد قبل أيام على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجب ” على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغير”.