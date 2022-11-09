شكرا لقرائتكم اختتام مناورات المدافع البحري 22 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الدفاع عن اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط المدافع البحري 22 الذي نفذته القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الشرقي مع نظيرتها الأمريكية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات المشاركة في التمرين، نفذت عدة فرضيات منها الرماية بالذخيرة الحية، والقتال بالمناطق المبنية، والتعامل مع الألغام البحرية بكافة أنواعها.