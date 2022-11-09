شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: الهجمات السيبرانية سلاح بلا جيوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال فعاليات “المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022″، إن الهجمات السيبرانية تتغير بسرعة وعلى الجميع التعاون لوضع حد لها .

وأضاف أن الهجمات السيبرانية تستخدم كسلاح ولا تحتاج لجيوش أو عتاد، مضيفا أن الطاقة أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بها، وعلينا أن نكون استباقيين.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن قطاع الطاقة أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بالهجمات السيبرانية، وعلينا أن نكون استباقيين لصد أي تهديدات سيبرانية تستهدف القطاع.

وشدد أن على الحكومات والمنظمات التعاون لوضع حد لهذا التحدي، لأن الهجمات السيبرانية تتغير بسرعة وعلينا أن نعي ذلك.