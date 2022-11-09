أمير منطقة الجوف يدشن برنامج مبادرات المناطق بمنطقة الجوف بحضور نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية

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المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، برنامج مبادرات المناطق بمنطقة الجوف.

واستمع سموه من معاليه لشرح موجز عن أهداف البرنامج الذي يسعى إلى خلق حراك مجتمعي لدعم أفراد المجتمع في منطقة الجوف على جميع الأصعدة من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية، تماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؛ حيث تستهدف هذه المبادرات فئات المجتمع من أبناء المنطقة عامة ومستفيدي الوزارة على وجه الخصوص.

وأضاف معالي النائب أن عدد المشاريع المستهدفة في البرنامج 38 مشروعاً وشركاء البرنامج 15 شريكاً ضمن برنامج مبادرات المناطق بمنطقة الجوف، وسيتم توقيع عدد 10 مذكرات تعاون برعاية سموه، وذلك ضمن البرنامج ، موضحاً لسموه أن عدد المستفيدين 17 فئة في البرنامج من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، ورواد ورائدات الأعمال، والطلاب والطالبات، والمرأة، والطفل، والمرشدين الأسريين في المنطقة، والباحثين والباحثات عن العمل، والمؤهلين لسوق العمل، ومنسوبي القطاع الحكومي، والقادة في القطاع غير الربحي، والعاملين في القطاع غير الربحي، ومنسوبي فرع الوزارة بمنطقة الجوف.

وأشار إلى أن عدد المخرجات المتوقعة من البرنامج تمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي لسوق العمل وتمكن مستفيدي الضمان لامتلاك منشآت صغيرة ومتوسطة، وتطور مهارات طلبة المنطقة لمواءمة مخرجات تعليمهم مع متطلبات سوق العمل وخلق فرص عمل للباحثين عن عمل بالتعاون مع القطاع الخاص بالمنطقة، وتأهل المرشدين الأسريين في المنطقة، وتمكين أثر أكبر للقطاع غير الربحي.

وأشاد سموه بما شاهده واطلع عليه من جهود مبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم شباب وشابات المنطقة، وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات .

كما نوه سموه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة حسين آل سلطان .

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Source almnatiq

