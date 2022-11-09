محافظ الأحساء يستقبل مدير مرور المنطقة الشرقية

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه أمس، مدير مرور المنطقة الشرقية العميد جهاد بن محمد المجحد، يرافقه مدير مرور محافظة الأحساء العقيد قبلان بن حمد الشهراني.

واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح عن جهود إدارة مرور المنطقة الشرقية التي شملت التعاون مع عدد من الجهات؛ لتحسين الطرقات الرئيسة، وتحسين الإشارات المرورية والعلامات الإرشادية.

وأكد الأمير سعود بن طلال أهمية تكاتف الجهات الأمنية بالمنطقة كافة لأداء وإنجاح مهام العمل المروري على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

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Source almnatiq

