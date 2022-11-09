ضبط مواطنين بحوزتهما 105 أمتار مكعبة من الحطب المحلي المجهز لأغراض تجارية

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ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، مواطنين مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهما 105 أمتار مكعبة من الحطب المحلي، المعروض للبيع والمخزن لأغراض تجارية.
وأشارت الإدارة إلى أنها اتخذت بحق المتهمين الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأبانت أنها تعمل على متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
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Source akhbaar24
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